Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach | 12 vittime Ucciso il rabbino Uno dei due killer ha 24 anni | arrestato
Un attacco durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, ha causato almeno 12 vittime, tra cui il rabbino. Due aggressori hanno aperto il fuoco: uno è stato ucciso dalla polizia, l'altro arrestato. La polizia ha fermato anche altri due sospetti. L'assalto ha colpito una delle spiagge più frequentate dell'Australia, lasciando numerosi feriti.
Ucciso dalla polizia l'altro attentatore. La polizia ha fermato altri due sospetti. L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, dove c'erano migliaia di persone: almeno 29 feriti. Xml2.corriere.it
