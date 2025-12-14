Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach | 12 vittime Ucciso il rabbino Uno dei due killer ha 24 anni | arrestato

Un attacco durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach, Sydney, ha causato almeno 12 vittime, tra cui il rabbino. Due aggressori hanno aperto il fuoco: uno è stato ucciso dalla polizia, l'altro arrestato. La polizia ha fermato anche altri due sospetti. L'assalto ha colpito una delle spiagge più frequentate dell'Australia, lasciando numerosi feriti.

