51enne arrestato dopo aver messo a segno 14 furti a Genova così colpiva i negozi durante la pausa pranzo

Un 51enne è stato arrestato per furto aggravato dopo 14 colpi in negozi tra Sestri Levante, Casarza Ligure, Cogorno e Lavagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 51enne arrestato dopo aver messo a segno 14 furti a Genova, così colpiva i negozi durante la pausa pranzo

