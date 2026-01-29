Antonio Vergara napoletano di 23 anni è il simbolo del disastro del calcio italiano

Antonio Vergara, il giovane napoletano di 23 anni, sta facendo parlare di sé nel calcio italiano. Con appena otto partite fra i professionisti, ha già mostrato di essere più bravo di molti calciatori pagati milioni di euro. La sua storia sta spostando l’attenzione su un talento emergente, che si sta facendo notare in un calcio spesso dominato da grandi nomi e cifre da capogiro.

Approfondimenti su Antonio Vergara Don Antonio Mazzi, sacerdote simbolo di Milano, è l'italiano del 2025 Don Antonio Mazzi, sacerdote di lunga esperienza a Milano, rappresenta un punto di riferimento per il suo impegno verso i più bisognosi. L'ex biancazzurro Antonio Arena è l'uomo dei record del calcio italiano: la storia che non conoscevi del pupillo di Baldini e Gasperini Antonio Arena, ex biancazzurro, è l'uomo dei record nel calcio italiano. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Antonio Vergara Argomenti discussi: Antonio Vergara, classe e personalità: chi è il talento del Napoli che ha segnato al Chelsea; Con il numero 26, ha segnato Antonio Vergara!!! Napoli-Chelsea 1-1; Vergara costretto a intervenire al diffondersi della notizia su Conte: Ho sbagliato a cliccare; Il surreale dialogo tra Vergara e Mariani durante Juve-Napoli: Prima di tutto sono italiano. La replica dell'arbitro. Vergara fa impazzire il Maradona! Magia del napoletano e pari azzurro!Il Napoli pareggia al 33' con Antonio Vergara! Anticipo secco di Olivera che avvia l'azione, poi il numero 26 azzurro si inventa una giocata pazzesca per eludere il controllo di Caicedo ... Complimenti meritatissimi per Antonio Vergara, che nella conferenza post Napoli-Chelsea ha ricevuto apprezzamenti incredibili da Mister Conte dopo il gol e l'ottima prestazione È stata una serata indimenticabile per Antonio Vergara, anche se il rammarico per l'eliminazione è enorme: «Il risultato finale è deludente, siamo molto delusi»

