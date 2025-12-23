Don Antonio Mazzi sacerdote simbolo di Milano è l’italiano del 2025

Don Antonio Mazzi, sacerdote di lunga esperienza a Milano, rappresenta un punto di riferimento per il suo impegno verso i più bisognosi. La sua figura, simbolo di dedizione e sensibilità, è stata riconosciuta come l’italiano dell’anno 2025 da Famiglia Cristiana. Un riconoscimento che celebra il suo continuo servizio alla comunità e il suo ruolo di guida nel contesto sociale e religioso del paese.

Milano, 23 dicembre 2025 - Don Antonio Mazzi, uno dei sacerdoti simbolo di Milano da decenni in prima linea per i più fragili e per gli ultimi, è l'italiano dell'anno di Famiglia Cristiana per l'anno 2025. L'onore alla carriera di Don Antonio Mazzi. Al novantaseienne sacerdote, veneto di origine che della sua terra ha mantenuto il dolce accento ma milanese, da sempre e fondatore di Exodus, di cui ricorrono i 40 anni dalla fondazione, sono dedicate la cover e un'ampia intervista pubblicata nel numero da oggi in edicola. Il riconoscimento, spiega una nota, è stato assegnato "per aver dedicato tutta la vita a chi rischiava di restare indietro".

Don Antonio Mazzi «italiano dell'anno» per Famiglia Cristiana: «I bambini della famiglia nel bosco? Li riporterei a casa domani» - Il 96enne sacerdote e fondatore di Exodus: «La vicenda da umana è diventata giuridica ed è sbagliato, hanno prevalso le norme. msn.com

Lambro, la comunità Exodus di don Antonio Mazzi: «Sloggiati a ogni temporale, anche se un’ala della struttura è sicura» - «Da quarant’anni, quand’è iniziata questa avventura della comunità Exodus nel parco Lambro, ringrazio i ragazzi, i numerosi ragazzi che abbiamo ospitato e che ospitiamo: senza di loro, senza la loro ... milano.corriere.it

L'esperienza di Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi con le adolescenze difficili oggi è raccolta in un volume, curato da Gerolamo Spreafico e Franco Taverna. La concretezza delle “Carovane di Exodus per minorenni” segna il passo delle riflessioni e su - facebook.com facebook

