Antonio Ricci | Chiesero ritorno Striscia a ottobre se Scotti avesse fallito Corona o Signorini? Falsi entrambi
Antonio Ricci rivela che il ritorno di Striscia La Notizia era pronto già a metà ottobre, in caso Gerry Scotti avesse fallito. Il conduttore spiega anche che né Corona né Signorini sono candidati veri, definendoli falsi entrambi. Ricci non si sbilancia sui motivi, ma lascia intendere che la decisione finale è ancora in stand-by.
Antonio Ricci su Corona: “A Signorini resterà tutto lo sfregio del mondo, ma per un sistema non bastano due denunce”
Antonio Ricci commenta la vicenda Corona e Signorini, sottolineando che, sebbene il caso abbia suscitato scalpore, per un sistema mediatico non bastano due denunce.
Antonio Ricci svela: “Volevo De Martino a Striscia, ho ancora il messaggio in cui disse di sì”
Antonio Ricci rivela di aver tentato di portare Stefano De Martino a Striscia prima del suo approdo ad Affari Tuoi.
Pier Silvio, Antonio Ricci svela la verità sul rapporto con l'ad di Mediaset. E sulle voci di una cancellazione...Nel fiume in piena dell’intervista concessa al Corriere della Sera, Antonio Ricci, il papà di Striscia la Notizia, respinge ogni ipotesi di declino del programma e liquida come assurdità le voci su ... affaritaliani.it
Antonio Ricci: Mai visto Pier Silvio per 5 minuti a quattr’occhi. Dopo 45 anni di successi mi sto sulle balle da soloIl papà di Striscia la notizia, che torna in tv come appuntamento settimanale, parla a Sette: Niente frizioni con Mediaset: se interessa la mia trasmissione la faccio. Se non interessa va bene lo s ... msn.com
Dopo Fiorello, Maria De Filippi e Del Piero, Antonio Ricci si prende pure Checco Zalone. #StrisciaLaNotizia x.com
Alcuni estratti dell’intervista di Antonio Ricci a 7Corriere in edicola fino a venerdì Leggi l’intervista al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/rassegna-stampa/antonio-ricci-su-sette-segreti-si-ne-custodisco-tanti-ma_915582 #Striscialanotizia #AntonioRicci - facebook.com facebook
