Antonio Ricci svela | Volevo De Martino a Striscia ho ancora il messaggio in cui disse di sì

Antonio Ricci rivela di aver tentato di portare Stefano De Martino a Striscia prima del suo approdo ad Affari Tuoi. Ricci ha condiviso di conservare ancora il messaggio in cui De Martino accettava, con la frase “vengo con Ballerina”. Questa testimonianza offre uno sguardo interessante sui progetti e le opportunità non concretizzate nel percorso televisivo del ballerino e conduttore.

Antonio Ricci svela di avere provato a portare De Martino a Striscia prima che approdasse ad Affari Tuoi: "Mi rispose 'vengo con Ballerina'". Poi l'attacco alla Rai: "Per spingerlo hanno realizzato l'edizione più tarocca di Affari Tuoi".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

