Antonio Ricci svela | Volevo De Martino a Striscia ho ancora il messaggio in cui disse di sì

Antonio Ricci rivela di aver tentato di portare Stefano De Martino a Striscia prima del suo approdo ad Affari Tuoi. Ricci ha condiviso di conservare ancora il messaggio in cui De Martino accettava, con la frase “vengo con Ballerina”. Questa testimonianza offre uno sguardo interessante sui progetti e le opportunità non concretizzate nel percorso televisivo del ballerino e conduttore.

Antonio Ricci accende l’incontro con la stampa e svela le prime bombe sulla nuova edizione di Striscia: ritorno in prime time, tantissime novità e qualche colpo di scena da non perdere… siete pronti #Striscialanotizia #AntonioRicci #StefanoDeMartino # facebook

Antonio Ricci a Radio Deejay: «Striscia sarà un grande show o la parodia di un grande show!» #Striscialanotizia #AntonioRicci @radiodeejay x.com

