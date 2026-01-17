Antonio Ricci su Corona | A Signorini resterà tutto lo sfregio del mondo ma per un sistema non bastano due denunce

Antonio Ricci commenta la vicenda Corona e Signorini, sottolineando che, sebbene il caso abbia suscitato scalpore, per un sistema mediatico non bastano due denunce. L’ideatore di Striscia La Notizia invita alla cautela, evidenziando che le accuse devono ancora essere dimostrate e che è importante mantenere un approccio equilibrato e responsabile.

L'ideatore di Striscia La Notizia lancia la nuova edizione del programma e parla del caso Signorini sollevato da Corona: "Serve cautela, è ancora tutto da dimostrare".

Antonio Ricci esprime il suo pensiero sul caso Signorini - Antonio Ricci, direttore di Striscia La Notizia ha espresso il proprio parere sul caso signorini auspicandosi uno svolgimento "dai piedi di piombo" evitando di additare colpe nell'immediato. notizie.it

Mediaset rischia 10 MILIARDI: il Caso Signorini rovinerà Mediaset per SEMPRE? - con Fabrizio Corona

Antonio Ricci e la pronta disponibilità di Maria De Filippi e fare un servizio per striscia la notizia #antonioricci #striscialanotizia #mariadefilippi #fblifestyle - facebook.com facebook

Antonio Ricci accende l’incontro con la stampa e svela le prime bombe sulla nuova edizione di Striscia: ritorno in prime time, tantissime novità e qualche colpo di scena da non perdere… siete pronti #Striscialanotizia #AntonioRicci x.com

