Anno Leuciano si comincia col libro sulle fabbriche della seta

Dopo l’inaugurazione ufficiale, parte il calendario dell’Anno Leuciano. La Fondazione Orizzonti ha presentato il primo evento con la pubblicazione di un libro sulle fabbriche della seta. L’obiettivo è valorizzare la storia e il patrimonio di San Leucio, che quest’anno celebra i 250 anni dalla fondazione della Real Colonia. La serata ha attirato molti appassionati e storici, pronti a scoprire di più su un capitolo importante della tradizione locale.

Il primo e significativo appuntamento è dedicato alla memoria storica e sociale del territorio. Lunedì 2 febbraio, alle ore 18, verrà presentato il libro “Storie operaie. Le fabbriche della seta di San Leucio: 1950-2018” di Fosca Pizzaroni, nella sala pose professionale Limbo Studio in Piazza della Seta 7 a San Leucio in Caserta. La sede dell’incontro ancora una volta sarà nel territorio che è patrimonio mondiale Unesco, all’interno di una struttura produttiva che è uno storico ex setificio dove hanno lavorato molte delle voci operaie raccolte nel volume. A dialogare con l’autrice saranno Nando Santonastaso, giornalista, e Antonio Tisci, vicedirettore del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su San Leucio Seta San Leucio celebra 250 anni di storia: al via l’Anno Leuciano 2026 San Leucio si appresta a celebrare il suo 250° anniversario, un importante traguardo che ricorda la storia della Real Colonia, fondata nel 1776. Calcio, il Ravenna comincia l'anno con un pareggio: finisce senza reti il derby col Forlì Il derby della Ravegnana tra Ravenna e Forlì si conclude con un pareggio a reti inviolate. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Leucio Seta Argomenti discussi: Anno Leuciano, la memoria del lavoro in Storie operaie; Anno Leuciano, al via le celebrazioni per i 250 anni di San Leucio con un libro sulla memoria operaia; Caserta. Coldiretti: ‘Stop alle pratiche sleali per difendere il reddito degli allevatori bovini’; Australian Open 2026, da Cobolli a Darderi: tennisti alle prese con un virus intestinale. Anno Leuciano, si comincia col libro sulle fabbriche della setaDopo la straordinaria inaugurazione, ha inizio il calendario dell’Anno Leuciano promosso dalla Fondazione Orizzonti, volto a valorizzare la storia, l’identità e il patrimonio culturale di San Leucio ... casertanews.it Presentazione del libro “Storie Operaie” di Fosca Pizzaroni, lunedì 2 febbraio 2026, ore 18, Limbo Sudio, piazza Della Seta 7, San Leucio - Caserta. Dopo la straordinaria inaugurazione, ha inizio il calendario dell’Anno Leuciano promosso dalla Fondazione O facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Anno Leuciano, la memoria del lavoro in “Storie operaie” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.