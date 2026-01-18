Anniversario della morte di Bettino Craxi iniziativa commemorativa del Psi

In occasione del 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi, il Partito Socialista Italiano organizza un'iniziativa commemorativa lunedì 19 alle ore 17. L'evento intende rendere omaggio alla figura di Craxi e riflettere sul suo ruolo nella storia politica italiana. L'appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano ricordare e approfondire il contributo del leader socialista.

In occasione della ricorrenza del 26esimo anniversario della morte di Bettino Craxi, lunedì 19 alle 17.30 presso l'Hotel Carlton in Piazza Sacrati, il Partito socialista italiano ha organizzato un'iniziativa commemorativa.

Domani si ricorda il ventiseiesimo anniversario della scomparsa di Bettino Craxi. Figura centrale nella storia politica italiana, il suo contributo e le sue scelte hanno segnato un’epoca, suscitando ancora discussioni e riflessioni. In questo momento, è importante ricordare il suo ruolo e il contesto in cui ha operato, mantenendo un approccio equilibrato e riflessivo.

Fond. Craxi - Hammamet: commemorazione 26esimo anniversario scomparsa Craxi. Atteso Guido Crosetto

Il 26° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi sarà commemorato ad Hammamet, un luogo simbolo della sua storia. Alla cerimonia, atteso anche il ministro Guido Crosetto, per ricordare un protagonista della politica italiana. Hammamet, con il suo paesaggio mediterraneo, rimane un contesto di riflessione sulla memoria e il passato di un uomo che ha segnato la storia del Paese.

