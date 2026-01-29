La piccola di Federica Torzullo resta con i nonni materni. La donna, 46 anni, è stata uccisa dal marito, Claudio Carlomagno, durante una separazione in corso. La decisione è stata presa per tutelare il bambino, che ora si trova sotto la cura dei nonni. Sul caso indagano le forze dell’ordine, mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia.

Resta affidato ai nonni materni il figlio di Federica Torzullo, la 46enne uccisa ad Anguillara dal marito con cui si stava separando, Claudio Carlomagno. I giudici del Tribunale per i minori di Roma, al termine dell'udienza a cui erano presenti anche i genitori di Federica, hanno sostanzialmente confermato quanto disposto il 17 gennaio - quando il corpo della donna non era stato ancora trovato - affidando il piccolo di 10 anni a loro, con il sindaco del comune di Anguillara come tutore in base a quanto stabilisce il codice civile. I magistrati hanno quindi escluso la possibilità che il minore potesse finire in una casa famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anguillara, bimbo affidato ai nonni

Approfondimenti su Anguillara Madre

Il Tribunale per i Minori di Roma ha deciso di confermare l’affidamento del bambino di Federica Torzullo ai nonni materni.

Il Tribunale dei minorenni di Roma ha deciso di affidare il bambino ai nonni materni, confermando la tutela dopo il femminicidio di Federica Torzillo, l’ingegnera di Anguillara uccisa dal marito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

OMICIDIO TORZULLO, IL BAMBINO AFFIDATO AI NONNI

Ultime notizie su Anguillara Madre

Argomenti discussi: Femminicidio Torzullo, Tribunale dei minori: il figlio sarà affidato ai nonni materni; Femminicidio di Anguillara: il figlio di dieci anni affidato ai nonni materni e al sindaco; Femminicidio Anguillara: il figlio di Federica Torzullo affidato ai nonni materni; Anguillara, il figlio di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno affidato ai nonni materni e al sindaco.

Anguillara, il figlio di Federica Torzullo sarà affidato ai nonni materniIl Tribunale per i Minori di Roma confermerà l'affidamento ai nonni materni e al sindaco di Anguillara, in qualità di tutore, del figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal compagno ... ansa.it

Anguillara, il figlio di Federica Torzullo affidato ai nonni materni e a sindacoAnguillara sopralluogo del Ris dei Carabinieri nell'abitazione di Claudio Carlomagno in Via Costantino 9 ... msn.com

Femminicidio di Anguillara, domande e risposte sul futuro del figlio Dove si trova adesso il bimbo Claudio Carlomagno può continuare a mantenere la potestà genitoriale Dopo l'omicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno, resta a - facebook.com facebook