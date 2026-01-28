Anguillara il figlio affidato ai nonni materni | la decisione

Il Tribunale per i Minori di Roma ha deciso di confermare l’affidamento del bambino di Federica Torzullo ai nonni materni. La decisione arriva dopo la tragica morte della donna, uccisa a coltellate dal suo compagno, Claudio Carlomagno. Ora il bambino sarà sotto la tutela dei nonni e del sindaco di Anguillara, che ha ottenuto il ruolo di tutore. La scelta mette fine a un percorso giudiziario che si è svolto in fretta, per garantire stabilità al minore.

Il Tribunale per i Minori di Roma confermerà l'affidamento ai nonni materni e al sindaco di Anguillara, in qualità di tutore, del figlio di Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal compagno Claudio Carlomagno. Verrà confermata la decisione già applicata il 17 gennaio scorso. "Il movente è quello che dice anche il giudice nell'ordinanza: soffocare ogni autonomia decisionale di Federica, una relazione che stava ormai diventando qualcosa d'altro ". Così l'avvocato Nicodemo Gentile, legale della famiglia Torzullo, parlando ai cronisti davanti alla villetta di Anguillara Sabazia. In merito al capo di accusa di femminicidio contestato dalla procura di Civitavecchia all'uomo "non vedo altri sbocchi possibili.

