Femminicidio Anguillara, figlio di Federica affidato ai nonni materni

Il Tribunale dei minorenni di Roma ha deciso di affidare il bambino ai nonni materni, confermando la tutela dopo il femminicidio di Federica Torzillo, l’ingegnera di Anguillara uccisa dal marito. La decisione arriva dopo settimane di valutazioni e conclude un percorso complicato per la famiglia.
Il Tribunale dei minorenni di Roma ha confermato l’affidamento ai nonni materni del figlio di Federica Torzillo, l’ingegnera di Anguillara uccisa dal marito. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Femminicidio Anguillara: il figlio di Federica Torzullo e Claudio Calomagno affidato ai nonni materniIl figlio di 10 anni di Federica Torzullo, la donna uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara, resta affidato ai nonni materni, con il sindaco del comune come tutore. I giudici hanno escluso ... radiocolonna.it
Anguillara, il figlio di Federica Torzullo resterà con i nonni materni: il Tribunale conferma l’affidamentoLa decisione ribadisce quanto già disposto lo scorso 17 gennaio, all’indomani dell’uccisione della donna, avvenuta nella villetta di famiglia per mano ... affaritaliani.it
#Femminicidio di #Anguillara. Il figlio di 10 anni della vittima, Federica Torzullo, e del reo confesso marito, Claudio Carlomagno, sarà affidato ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara Sabazia come tutore. Questa la decisione del Tribunale per i Minori di - facebook.com facebook
Il femminicidio di #Anguillara. Il figlio di 10 anni affidato ai nonni materni e al sindaco. La sorella di Federica #Torzullo vuole incontrare l'assassino in carcere. #Tg1 Roberta Ferrari x.com
