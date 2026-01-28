Femminicidio Anguillara figlio di Federica affidato ai nonni materni

Il Tribunale dei minorenni di Roma ha deciso di affidare il bambino ai nonni materni, confermando la tutela dopo il femminicidio di Federica Torzillo, l’ingegnera di Anguillara uccisa dal marito. La decisione arriva dopo settimane di valutazioni e conclude un percorso complicato per la famiglia.

Il Tribunale dei minorenni di Roma ha confermato l’affidamento ai nonni materni del figlio di Federica Torzillo, l’ingegnera di Anguillara uccisa dal marito. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Il tribunale per i minori di Roma ha deciso di affidare il figlio di Federica Torzullo, uccisa a coltellate dal suo compagno Claudio Carlomagno, ai nonni materni.

Il Tribunale dei minori di Roma ha deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai nonni materni.

