Chiusi due magazzini in Porto vecchio | oltre 150 richiedenti asilo trasferiti fuori regione

Sono 155 i richiedenti asilo coinvolti nell'operazione di sgombero dei magazzini del Porto vecchio a Trieste e che, nelle prossime ore, verranno trasferiti fuori regione. I numeri li ha diffusi la prefettura giuliana, attraverso una nota diramata agli organi di informazione nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

