Il muro di gomma di Trieste | 200 richiedenti asilo costretti dalla burocrazia al gelo del Porto

La nuova strategia della deterrenza del Viminale si maschera dietro lungaggini e inefficienze amministrative. Per chi arriva è sempre più difficile presentare richiesta d’asilo, i tempi ormai si sono allargati a dismisura. Da mesi in centinaia sono costretti a vivere nei. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il muro di gomma di Trieste: 200 richiedenti asilo costretti dalla burocrazia al gelo del Porto

