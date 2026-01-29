Ancora blackout elettrici e disagi a Mareto di Farini

Questa mattina a Mareto di Farini si sono verificati nuovi blackout elettrici, causati dalla neve caduta il 28 gennaio in Alta Valnure. La frazione continua ad affrontare disagi, con alcune zone senza corrente elettrica da diversi giorni. L’assessore Marco Gambazza ha confermato che le squadre sono al lavoro per riparare i guasti, ma la situazione resta complicata a causa delle condizioni meteo avverse.

La nevicata del 28 gennaio, in Alta Valnure, ha creato disagi a Mareto di Farini. Nella frazione si sono registrati alcuni blackout elettrici, come riporta l’assessore Marco Gambazza. «Parte del paese di Mareto subisce una sovratensione, abitazioni e attività della frazione sono in difficoltà.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

