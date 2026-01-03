Blackout a Berlino incendio ai cavi elettrici paralizza parte della città

Un incendio ai cavi elettrici ha provocato un blackout a Berlino, interessando un'ampia zona della città. I disagi stanno colpendo numerose abitazioni e attività commerciali, causando interruzioni nelle forniture di energia e nei servizi pubblici. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

Disagi diffusi a Berlino, dove un incendio ai cavi elettrici ha causato un vasto blackout che sta interessando decine di migliaia di abitazioni e attività commerciali. Secondo quanto comunicato dall’ Agenzia per la rete elettrica della capitale tedesca, al momento risultano senza corrente circa 45-50 mila appartamenti e oltre 2.000 tra negozi e uffici. Incendio vicino alla centrale di Lichterfelde, ipotesi dolosa. L’origine del blackout sarebbe un rogo divampato su una linea elettrica sospesa sopra il canale Teltowkanal, nei pressi della centrale elettrica di Lichterfelde. Le fiamme avrebbero danneggiato in modo significativo l’infrastruttura, provocando l’interruzione della fornitura di energia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

