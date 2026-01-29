Anche Tyrique George proposto al Napoli | l' indiscrezione

Il Napoli sta cercando un esterno offensivo e nelle ultime ore si è fatto avanti il nome di Tyrique George, giovane del Chelsea nato nel 2006. Si tratta di un profilo interessante, che potrebbe arrivare in prestito in estate. La società lavora per rinforzare l’attacco e il nome del giocatore britannico è tra quelli più caldi in queste settimane.

Sprint finale per il club partenopeo, che a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale dovrà completare alcune operazioni sia in entrata che in uscita Sprint finale per il Napoli sul mercato a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di trattative. Il club azzurro dovrà completare una serie di operazioni, sia in entrata che in uscita, per provare a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte colpita da numerosi infortuni. Il ds Giovanni Manna, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione, parlando di Alisson Santos, uno dei principali obiettivi dei partenopei: “Alisson Santos è un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Tyrique George En-Nesyri Juventus, l’indiscrezione dalla Turchia. Mossa concreta dei bianconeri: c’è l’offerta ufficiale. L’accordo proposto al Fenerbahce Su JuventusNews24 si torna a parlare di En-Nesyri, con un’indiscrezione proveniente dalla Turchia che riguarda un’eventuale trattativa tra i bianconeri e il Fenerbahçe. Calciomercato Napoli, Lucca aspetta l?offerta dopo la Champions. En-Nesyri proposto anche alla Juve Nel calciomercato del Napoli, Lucca attende ancora un’offerta concreta dopo la partecipazione alla Champions League. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Tyrique George Napoli, voci su Sulemana e Tyrique George: Conte ha una netta preferenzaSono giorni cruciali per il Napoli almeno per quello che concerne il calciomercato. La sessione estiva della campagna acquisti e cessioni del club azzurro, escludendo Hojlund (e naturalmente l'infortu ... msn.com Roma, Tyrique George continua a essere la prima scelta. Dominguez resta in listaPiù vivo che mai il calciomercato della Roma in questi ultimi giorni. I giallorossi continuano la ricerca per il reparto offensivo e la prima scelta resta Tyrique George del Chelsea. Nella lista c’è ... gianlucadimarzio.com Il Napoli punta #Sulemana dell’#Atalanta: previsti oggi contatti con la società bergamasca (Di Marzio) C'è anche la concorrenza di #Juve e #Roma. Anche Pedullà: "Napoli, ci sono Sulemana dell’Atalanta e Tyrique #George del #Chelsea nella lista per il ruolo - facebook.com facebook Il #Napoli punta #Sulemana dell’ #Atalanta: previsti oggi contatti con la società bergamasca (Di Marzio) C'è anche la concorrenza di Juve e Roma. Anche Pedullà: "Napoli, ci sono Sulemana dell’Atalanta e Tyrique #George del #Chelsea nella lista per il ruolo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.