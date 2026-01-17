Calciomercato Napoli Lucca aspetta l?offerta dopo la Champions En-Nesyri proposto anche alla Juve

Nel calciomercato del Napoli, Lucca attende ancora un’offerta concreta dopo la partecipazione alla Champions League. Nel frattempo, En-Nesyri è stato proposto anche alla Juventus. Con le partite di mezzo, il mercato si muove lentamente, limitando le trattative e le novità. Un periodo di attesa che caratterizza questa fase della stagione, con poche variazioni rispetto alle settimane precedenti.

Come sempre, nel weekend e con le partite di mezzo - come fossero un fastidio, poi - il calciomercato tende a rallentare. Lo farà anche quello del Napoli, con l’appuntamento a domani per riaprire le questioni relative a Lorenzo Lucca. Sono andate avanti in queste ore le discussioni riguardo il suo futuro, con Turchia e Arabia Saudita che spingono per poterselo portare a casa. È stato il procuratore dell’attaccante azzurro a presentare l’opportunità di trasferimento all’estero quando Lorenzo spingeva per una soluzione italiana, una soluzione in Serie A però che non è mai arrivata. Una cessione nello stesso campionato (Pisa? Fiorentina?) potrebbe arrivare solo se Manna individuasse un profilo ideale per uno scambio alla pari, ma non è così facile immaginarselo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

