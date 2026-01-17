En-Nesyri Juventus l’indiscrezione dalla Turchia Mossa concreta dei bianconeri | c’è l’offerta ufficiale L’accordo proposto al Fenerbahce

Su JuventusNews24 si torna a parlare di En-Nesyri, con un’indiscrezione proveniente dalla Turchia che riguarda un’eventuale trattativa tra i bianconeri e il Fenerbahçe. Secondo le fonti, la Juventus avrebbe presentato un’offerta ufficiale per il giocatore, con un accordo già proposto alla società turca. Restano da confermare i dettagli di questa possibile operazione, mentre i tifosi attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

En-Nesyri Juventus, clamorosa indiscrezione dalla Turchia. Offerta ufficiale dei bianconeri al Fenerbahce per il giocatore: ecco l’accordo proposto. La Juventus ha deciso di rompere gli indugi, lanciando un assalto concreto per rinforzare il proprio reparto avanzato in questa sessione di mercato. Dalla Turchia giunge una notizia che sposta gli equilibri: secondo quanto riportato in esclusiva da Ya??z Sabuncuo?lu sul proprio profilo X, la società bianconera ha presentato un’ offerta ufficiale al Fenerbahçe per Youssef En-Nesyri. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juve, Roma e Napoli contendono un grande obiettivo ai bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

