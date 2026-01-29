Anche nelle pubblicità delle Olimpiadi i treni italiani sono in ritardo | la gaffe diventa attacco a Salvini

Sui social delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è spuntata un’immagine che mostra un treno con 35 minuti di ritardo. La foto ha attirato subito l’attenzione e qualcuno ha fatto notare che anche in una pubblicità ufficiale ci sono problemi con i treni italiani. Il ministro Salvini ha già preso di mira questa gaffe, che rischia di trasformarsi in un nuovo attacco politico. La pubblicazione non è passata inosservata, e ora si aspetta una replica dalle autorità.

Sui profili social delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è apparsa un'immagine che non avrà fatto contento il ministro dei Trasporti Salvini: sullo sfondo di una pubblicità si vede che i treni hanno un ritardo di 35 minuti. La frecciatina di Italia viva: "Ormai i ritardi sono così strutturali che finiscono nella comunicazione ufficiale delle Olimpiadi".

