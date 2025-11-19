America’s Cup Abodi | Per Napoli occasione straordinaria

Tempo di lettura: 2 minuti “ Napoli ha una straordinaria opportunità di rilancio. Ma bisogna tenere conto anche dei disagi di chi vive nelle zone interessate”. A parlare è il ministro dello sport Andrea Abodi, che intervenendo questa mattina durante la trasmissione Campania24 in onda su Canale 9 (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8) ha avuto modo di parlare della prossima America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027 e che interesserà in particolare l’area di Bagnoli. Rispondendo alle domande del giornalista Vincenzo Mele, Abodi ha aggiunto che “ vogliamo mettere al centro la rigenerazione urbana di questo luogo tenendo conto di ciò che accadrà soprattutto dopo l’America’s Cup. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

