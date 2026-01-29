Amburgo-Bayern Monaco sabato 31 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Bavaresi strafavoriti nel Nord-Suedderby

Questa sera l’Amburgo affronta il Bayern Monaco nel Nord-Suedderby. I bavaresi arrivano favoriti dopo aver vinto contro l’Eindhoven e cercano la seconda vittoria consecutiva in Bundesliga. L’Amburgo tenterà di mettere paura ai campioni, ma la differenza di qualità è evidente. La partita inizia alle 18:30 e l’interesse è molto alto tra i tifosi.

Non ha fatto sconti il Bayern Monaco, che ad Eindhoven si è preso i 3 punti e oggi cerca un’altra vittoria in Bundesliga sul campo dell’Amburgo in quello che è conosciuto come il Nordsudderby.  I Rothoesen di Polzin vanno avanti a piccoli passi ma mantengono 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Utile in questo senso il pareggio a reti bianche contro il St.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il Bayern Monaco si prepara a sfidare l’Amburgo nel Nord-Suedderby di domani alle 18:30.

Il Bayern Monaco arriva in Germania con l’obiettivo di continuare la serie positiva in Bundesliga.

