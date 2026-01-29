Il Bayern Monaco si prepara a sfidare l’Amburgo nel Nord-Suedderby di domani alle 18:30. I bavaresi arrivano in forma, dopo aver vinto facilmente in Champions contro l’Eindhoven. Sono favoriti, e molti scommettono su una loro vittoria anche questa volta, considerando la differenza di valori tra le due squadre. L’Amburgo cerca di fermare la corsa del Bayern, ma sa che sarà dura.

Non ha fatto sconti il Bayern Monaco, che ad Eindhoven si è preso i 3 punti e oggi cerca un’altra vittoria in Bundesliga sul campo dell’Amburgo in quello che è conosciuto come il Nordsudderby. I Rothoesen di Polzin vanno avanti a piccoli passi ma mantengono 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Utile in questo senso il pareggio a reti bianche contro il St.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Amburgo-Bayern Monaco (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi strafavoriti nel Nord-Suedderby

Il Bayern Monaco arriva in Germania con l’obiettivo di continuare la serie positiva in Bundesliga.

