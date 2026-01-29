Il Bayern Monaco arriva in Germania con l’obiettivo di continuare la serie positiva in Bundesliga. Dopo aver conquistato i tre punti in Olanda contro l’Eindhoven, i bavaresi puntano a vincere anche sull’ostico campo dell’Amburgo nel match di sabato alle 18:30. L’Amburgo, che gioca in casa, vuole sfruttare il proprio impatto casalingo per fermare la corsa del Bayern. La partita si presenta come un’altra sfida importante per entrambe le squadre, con i tedeschi determinati a non perdere terreno in classifica.

Non ha fatto sconti il Bayern Monaco, che ad Eindhoven si è preso i 3 punti e oggi cerca un’altra vittoria in Bundesliga sul campo dell’Amburgo in quello che è conosciuto come il Nordsudderby. I Rothoesen di Polzin vanno avanti a piccoli passi ma mantengono 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Utile in questo senso il pareggio a reti bianche contro il St.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Amburgo-Bayern Monaco (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Amburgo Bayern Monaco

Sabato 17 gennaio 2026 alle 18:30 si disputa il match tra RB Lipsia e Bayern Monaco, due delle principali squadre della Bundesliga.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Amburgo Bayern Monaco

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Bayern Monaco - Augsburg in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati.

Bayern Monaco-Amburgo: tutto lascia pensare a un’altra goleada dei bavaresiLa terza giornata di Bundesliga, in programma nel prossimo weekend, mette di fronte due mondi opposti: da una parte il Bayern Monaco di Vincent Kompany, macchina da gol e a punteggio pieno; dall'altra ... it.blastingnews.com

Bundesliga, clamoroso Bayern! Rimontato dall'Augusta: i risultati delle gare delle 15.30Clamoroso all’Allianz Arena. Il Bayern Monaco capolista cade incredibilmente in casa contro l’Augsburg. La squadra di Kompany, avanti con. tuttomercatoweb.com

Nel corso dell'ultimo turno della Bundesliga, la prima divisione tedesca, le tifoserie del St. Pauli e del Bayern Monaco hanno riportato l'attenzione su quello che sta succedendo in Rojava, dove i curdi si trovano sotto attacco da parte dell'esercito del nuovo gov - facebook.com facebook

L'analisi copre tutte le squadre di Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie e Liga Portugal, utilizzando una metrica semplice: il totale dei gol (segnati e subiti) in campionato, diviso per le partite giocate. I dati mostrano il Bayern Monaco in x.com