Amburgo-Bayern Monaco sabato 31 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bayern Monaco arriva in Germania con l’obiettivo di continuare la serie positiva in Bundesliga. Dopo aver conquistato i tre punti in Olanda contro l’Eindhoven, i bavaresi puntano a vincere anche sull’ostico campo dell’Amburgo nel match di sabato alle 18:30. L’Amburgo, che gioca in casa, vuole sfruttare il proprio impatto casalingo per fermare la corsa del Bayern. La partita si presenta come un’altra sfida importante per entrambe le squadre, con i tedeschi determinati a non perdere terreno in classifica.

Non ha fatto sconti il Bayern Monaco, che ad Eindhoven si è preso i 3 punti e oggi cerca un’altra vittoria in Bundesliga sul campo dell’Amburgo in quello che è conosciuto come il Nordsudderby.  I Rothoesen di Polzin vanno avanti a piccoli passi ma mantengono 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Utile in questo senso il pareggio a reti bianche contro il St.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

amburgo bayern monaco sabato 31 gennaio 2026 ore 18 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Amburgo-Bayern Monaco (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Amburgo Bayern Monaco

RB Lipsia-Bayern Monaco (sabato 17 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Sabato 17 gennaio 2026 alle 18:30 si disputa il match tra RB Lipsia e Bayern Monaco, due delle principali squadre della Bundesliga.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Amburgo Bayern Monaco

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Bayern Monaco - Augsburg in Diretta Streaming | DAZN IT; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati.

Bayern Monaco-Amburgo: tutto lascia pensare a un’altra goleada dei bavaresiLa terza giornata di Bundesliga, in programma nel prossimo weekend, mette di fronte due mondi opposti: da una parte il Bayern Monaco di Vincent Kompany, macchina da gol e a punteggio pieno; dall'altra ... it.blastingnews.com

amburgo bayern monaco sabatoBundesliga, clamoroso Bayern! Rimontato dall'Augusta: i risultati delle gare delle 15.30Clamoroso all’Allianz Arena. Il Bayern Monaco capolista cade incredibilmente in casa contro l’Augsburg. La squadra di Kompany, avanti con. tuttomercatoweb.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.