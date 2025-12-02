Aveva una testa di coccodrillo in valigia | la scoperta choc durante i controlli all’aeroporto di Palermo Rischia una multa da 200 mila euro
All’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, la Guardia di Finanza ha fermato un uomo che trasportava nel suo bagaglio una testa essiccata di coccodrillo. Come riporta Palermo Today, l’ispezione della valigia del passeggero, proveniente da Bangkok e con scalo a Roma Fiumicino, ha permesso alle Fiamme Gialle e ai Funzionari ADM dell’aeroporto Palermo-Punta Raisi di trovare la parte dell’animale appartenente alla specie “Crocodylia spp” in via d’estinzione. La provenienza. L’accusato, un palermitano di rientro da un viaggio in Asia, ha acquistato il manufatto in un mercato della capitale thailandese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
