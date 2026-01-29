Ambulanza fissa a Gabicce Mare La minoranza chiede il Potes all’Ast

Una ambulanza fissa sarà installata a Gabicce Mare. La minoranza ha presentato ufficialmente la richiesta all’Ast Pesaro e Urbino, chiedendo di mettere una postazione stabile sul territorio. Michele Bencivenga, consigliere di opposizione e capogruppo di aMARE Gabicce, ha inviato la proposta nei giorni scorsi, sperando di migliorare i servizi di emergenza nella zona.

Una postazione di ambulanza fissa per Gabicce Mare. Questa la richiesta che il consigliere di opposizione, capogruppo della lista civica aMARE Gabicce, Michele Bencivenga ha inviato l'altro giorno ad Ast Pesaro e Urbino e al suo direttore generale Alberto Carelli. "Gli interventi di soccorso a Gabicce Mare avvengono prevalentemente con mezzi provenienti da Pesaro, con tempi stimati di almeno tra i 30 e i 35 minuti, tempistiche che risultano non coerenti con gli standard di efficacia richiesti dalla normativa vigente e potenzialmente lesive dei Lea – sostiene Bencivenga -. Per questo ho chiesto formalmente all'azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino di valutare l'istituzione di una Potes, una postazione territoriale dell'Emergenza Sanitaria nel comune di Gabicce Mare, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di emergenza e urgenza".

