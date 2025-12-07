Natale dal borgo al mare Show itinerante a Gradara A Gabicce strenne in barca
Le renne sono ancora al polo Nord, ma la gioia per l’arrivo di Babbo Natale sta già scaldando, con iniziative per tutti i gusti e per tutte le età, l’amosfera delle vie e delle piazze dei borghi e delle località costiere. Iniziando il viaggio nell’entroterra, a Gradara, per il week end dell’Immacolata luci scintillanti e addobbi faranno da cornice all’evento ‘Il Castello di Natale", un calendario di iniziative che propone fino al sei gennaio spettacoli per tutta la famiglia, durante i quali il piccolo borgo e il suo castello si trasformeranno in un luogo da sogno, dove non mancherà l’incontro con Babbo Natale e i suoi elfi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
