Amazon licenzierà 16mila dipendenti per investire nell’intelligenza artificiale

Amazon licenzia 16.000 dipendenti in tutto il mondo. La multinazionale americana ha deciso di ridimensionare il personale per investire nell’intelligenza artificiale. La notizia ha già fatto il giro di tutti i media, e ora si aspetta di capire come reagiranno i lavoratori e le organizzazioni sindacali. La decisione riguarda tutti i settori dell’azienda, con tagli che colpiranno molti uffici e magazzini.

La multinazionale statunitense dell’e-commerce e dei servizi web Amazon ha annunciato ufficialmente il licenziamento di 16mila persone. Una notizia che era già stata anticipata da diverse fonti di stampa negli scorsi giorni e che rientra in una serie di ondate di licenziamenti annunciate da Amazon e da altre aziende del settore tecnologico. Se negli ultimi anni questi licenziamenti erano stati giustificati con un eccesso di assunzioni durante la pandemia, ora Amazon sta puntando a tagliare le spese dove possibile per investire soprattutto nell’intelligenza artificiale, sia dal lato sviluppo, sia dal lato infrastrutturale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Amazon licenzia altri 16mila dipendenti, portando il totale dei tagli a oltre 30mila in pochi mesi.

Amazon si prepara a licenziare altri 16.

