La seconda tappa della Dakar 2026, la Maratona nel deserto tra Yanbu e Alula, si è conclusa con Sanders che ha conquistato la vittoria, confermando la presenza dominante di KTM. La frazione di circa 400 km ha rappresentato una sfida tecnica e di resistenza per i concorrenti, segnando un momento importante in questa edizione della corsa.

Finita nell’album dei ricordi la seconda tappa della Dakar 2026. La Maratona nel deserto ha presentato ai concorrenti la frazione da Yanbu ad Alula (400 km di speciale). Procedendo verso l’entroterra, il paesaggio è rapidamente divenuto montuoso: l’orizzonte si è presentato frastagliato in ogni direzione. Nei primi 200 chilometri, i concorrenti hanno dovuto affrontare diversi cambi di scenario, con tratti caratterizzati da velocità elevate e altri più tortuosi e rocciosi. Come nel giorno precedente, una sosta “ai box” si è rivelata utile per alcuni, consentendo il montaggio di pneumatici nuovi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026, Sanders domina la Maratona nel deserto: KTM imbattibile nella tappa Yanbu–AlUla

