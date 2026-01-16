Cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge gruppo di persone Immagini drammatiche

Nel nord-est dell’Estonia, la celebre cascata di ghiaccio alta 30 metri ha improvvisamente travolto un gruppo di persone, causando immagini drammatiche e situazioni di emergenza. L’incidente si è verificato nella nota località turistica di Valaste, trasformando un’escursione invernale in un momento di grande preoccupazione e riflessione sulla sicurezza in ambienti naturali.

Il confine tra una suggestiva escursione invernale e la tragedia si è fatto sottilissimo nel nord-est dell'Estonia, dove la celebre meta turistica di Valaste è stata teatro di un evento terrificante. Una gigantesca cascata di ghiaccio, alta ben trenta metri, si è improvvisamente staccata dalla parete rocciosa, piombando su decine di turisti che si trovavano proprio ai piedi della struttura. Tra i presenti, molti erano bambini intenti ad ammirare lo spettacolo naturale, ignari del pericolo imminente. Le immagini drammatiche catturate da Karl-Hendrik Muuga mostrano la massa gelida frantumarsi e piovere dall'alto, mentre la folla tenta disperatamente di fuggire.

