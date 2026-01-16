Cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge gruppo di persone Immagini drammatiche

Da thesocialpost.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nord-est dell’Estonia, la celebre cascata di ghiaccio alta 30 metri ha improvvisamente travolto un gruppo di persone, causando immagini drammatiche e situazioni di emergenza. L’incidente si è verificato nella nota località turistica di Valaste, trasformando un’escursione invernale in un momento di grande preoccupazione e riflessione sulla sicurezza in ambienti naturali.

Il confine tra una suggestiva escursione invernale e la tragedia si è fatto sottilissimo nel nord-est dell’Estonia, dove la celebre meta turistica di  Valaste  è stata teatro di un evento terrificante. Una gigantesca cascata di ghiaccio, alta ben trenta metri, si è improvvisamente staccata dalla parete rocciosa, piombando su decine di turisti che si trovavano proprio ai piedi della struttura. Tra i presenti, molti erano bambini intenti ad ammirare lo spettacolo naturale, ignari del pericolo imminente. Le immagini drammatiche catturate da  Karl-Hendrik Muuga  mostrano la massa gelida frantumarsi e piovere dall’alto, mentre la folla tenta disperatamente di fuggire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge gruppo di persone immagini drammatiche

© Thesocialpost.it - Cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge gruppo di persone. Immagini drammatiche

Leggi anche: Cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge i turisti in Estonia: “Non mi arrampicherò più in un posto del genere”

Leggi anche: “Correte via!”. Valanga travolge un gruppo di persone. La situazione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cade per dieci metri su una cascata di ghiaccio in Val Saisera, grave scalatore sloveno; Cade da 10 metri di altezza, ferito uno scalatore; Scalatore precipita dalla cascata di ghiaccio, il volo di 10 metri e l'impatto con il suolo: 30enne ferito.

cascata ghiaccio alta 30Cascata di ghiaccio alta 30 metri travolge i turisti in Estonia: “Non mi arrampicherò più in un posto del genere” - Alle cascate di Valaste, in Estonia, un blocco di ghiaccio si è staccato dalla parete precipitando su decine di turisti ... fanpage.it

cascata ghiaccio alta 30Scalatore precipita dalla cascata di ghiaccio, il volo di 30 metri e l'impatto con il suolo: 30enne ferito - Un scalatore è precipitato per 10 metri dalla cascata di ghiaccio Biele Furlane sotto al massiccio del Nabois, in alta Val Saisera. msn.com

cascata ghiaccio alta 30Giovane scalatore precipita 10 metri sulla cascata di ghiaccio: 29enne ferito gravemente - Incidente in alta Val Saisera: scalatore sloveno cade 10 metri sulla cascata di ghiaccio, elitrasportato all’ospedale di Udine. nordest24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.