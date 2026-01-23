Scivola su una lastra di ghiaccio e precipita vicino a una cascata | muore alpinista di 29 anni a Merano
Un alpinista di 29 anni è deceduto a Merano 2000 dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio lungo la Katzenleiter. Durante l’ascensione verso una cascata, ha perso l’equilibrio e precipitato per circa 40 metri. L’incidente evidenzia i rischi associati alle attività in montagna e l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie in ambienti alpini.
Un alpinista di 29 anni è morto a Merano 2000: scivolato su una lastra di ghiaccio lungo la Katzenleiter, è precipitato per circa 40 metri durante l’avvicinamento a una cascata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Scalatore precipita su una lastra di ghiaccio, il compagno lancia l'allarme ma l'amico muore sul colpoUn incidente in Alto Adige ha portato alla perdita di una vita durante un'escursione a una cascata di ghiaccio a Merano 2000.
