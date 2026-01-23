Scivola su una lastra di ghiaccio e precipita vicino a una cascata | muore alpinista di 29 anni a Merano

Un alpinista di 29 anni è deceduto a Merano 2000 dopo essere scivolato su una lastra di ghiaccio lungo la Katzenleiter. Durante l’ascensione verso una cascata, ha perso l’equilibrio e precipitato per circa 40 metri. L’incidente evidenzia i rischi associati alle attività in montagna e l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie in ambienti alpini.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.