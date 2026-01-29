All' Inter non basta il 2-0 al Dortmund va ai playoff

L’Inter non riesce a passare il turno in Champions League. Non basta il 2-0 contro il Dortmund. La squadra di Chivu si ferma a pochi minuti dalla fine, quando il Dortmund segna il gol che manda a casa gli italiani. Ora l’Inter dovrà affrontare i playoff, in attesa di scoprire se sfiderà il BodoGlimt o il Benfica.

La squadra di Chivu affronterà BodoGlimt o Benfica DORTMUND (GERMANIA) - L'impresa sfuma sul più bello, a pochi minuti dal termine. Non ci sarà la qualificazione agli ottavi di finale nel futuro dell'Inter, che giocherà i playoff di Champions League pur battendo 2-0 il Borussia Dortmund. I nerazzurri, decimi dietro al Real Madrid, sfideranno BodoGlimt o Benfica: eventuali ottavi, invece, contro una tra Manchester City e Sporting. Proprio la vittoria dei portoghesi e il ko del Napoli, di fatto, condannano Chivu al turno-extra a febbraio. L'Inter non gioca con tutti i titolarissimi e, anzi, fa riposare Lautaro e Bastoni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

