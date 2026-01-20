Inter una settimana per decidere la Champions | Arsenal e Dortmund per evitare i playoff

L’Inter affronta una settimana cruciale in Champions League, con partite decisive contro Arsenal e Borussia Dortmund. Le sfide, entrambe a San Siro e in Germania, determineranno il percorso europeo dei nerazzurri, influenzando l’accesso diretto agli ottavi o la necessità dei playoff. Due incontri di alto livello in breve tempo, fondamentali per il prosieguo della stagione internazionale del club.

L’Inter di Cristian Chivu si gioca questa sera a San Siro contro l’Arsenal e mercoledì prossimo in Germania contro il Borussia Dortmund una fetta decisiva del proprio futuro europeo: due partite ravvicinate, entrambe di altissimo livello, che possono determinare l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League o spalancare lo scenario, temuto, dei playoff di febbraio. Una classifica corta che non ammette passi falsi. Dopo un avvio europeo autoritario, con quattro vittorie consecutive contro Ajax, Slavia Praga, Union Saint-Gilloise e Kairat Almaty, l’Inter ha rallentato bruscamente contro le big, incassando due sconfitte pesanti contro Real Madrid e Liverpool. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Paolo Condò, nel suo articolo sul Corriere della Sera, analizza il calendario di Champions League, valutando le possibilità dell'Inter nelle ultime due giornate.

