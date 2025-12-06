Non è un passatempo è un campanello d’allarme Vuol dire che c’è disagio psicologico | un dodicenne su 3 sta sui videogiochi online 5 ore di fila Lo psichiatra avverte sui rischi

Immersi nei videogiochi online fino a adottare un comportamento da gioco compulsivo: quasi uno studente su tre di 12 anni passa infatti cinque o più ore consecutive a intrattenersi con questa forma di divertimento. È il dato che emerge da uno studio condotto dall’Università di Hong Kong e pubblicato sulla rivista scientifica Plos One, che mette in luce come il cosiddetto binge gaming non sia un fenomeno marginale, ma una realtà diffusa tra i giovanissimi. L’indagine ha coinvolto 2.592 studenti di scuole primarie e secondarie, con un’età media di 12 anni: il 31,7% ha dichiarato di aver giocato compulsivamente nell’ultimo mese, con un divario evidente tra ragazzi (38,3%) e ragazze (24%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

