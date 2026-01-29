Allarme buche sulla Tolemaide | Sono un pericolo per i pendolari

Questa mattina si moltiplicano le segnalazioni di buche sulla Tolemaide. I pendolari si ritrovano ogni giorno a fare i conti con il pericolo, e molti si lamentano perché le disconnessioni sulla strada stanno diventando un problema serio. Le buche rischiano di causare incidenti e danni alle auto, e chi percorre quella via ogni giorno si dice ormai esasperato. La strada, che dovrebbe essere un percorso sicuro, si trasforma in una vera e propria trappola.

La consapevolezza di chi ogni giorno percorre la stessa strada. E la frustrazione di chi, quella strada, oggi la sente nemica. Per il commerciante Gaetano Blandini, e tanti altri pendolari come lui, la via Tolemaide è un po’ come una ‘seconda casa’. Proprio per questo, "conosco a memoria anche tutte le buche e gli avvallamenti che ci sono e di cui ormai è ricoperta". Ogni mattina alle 6, infatti, Blandini parte da Pesaro, dove vive e lavora, e percorre questa strada per recarsi al Caar – Centro agro alimentare riminese –, dove fa rifornimento di merce per la sua attività. Un tragitto quotidiano che condivide con tanti altri lavoratori, essendo la Tolemaide un’importante via di collegamento in città, situata all’altezza del casello autostradale di Rimini Nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme buche sulla Tolemaide: "Sono un pericolo per i pendolari" Approfondimenti su Tolemaide Pendolari ’Camel Trophy’ in città. Lo slalom dei pendolari per scansare le buche Buche come crateri. Così cresce il pericolo per auto e scooter. Critica la Montefeltro Le buche sulle strade di Pesaro stanno diventando un pericolo crescente per auto e scooter. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Tolemaide Pendolari Argomenti discussi: Allarme buche sulla Tolemaide: Sono un pericolo per i pendolari. Allarme buche sulla Tolemaide: Sono un pericolo per i pendolariLa consapevolezza di chi ogni giorno percorre la stessa strada. E la frustrazione di chi, quella strada, oggi la ... ilrestodelcarlino.it I cittadini lanciano di nuovo l'allarme sul problema delle buche, diventato ormai strutturale. Dal Comune, “spallucce”, problemi di bilancio e piccoli interventi. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.