Terna entro il 2025 operative nuove infrastrutture per circa 800 milioni

Entro il 2025, Terna investirà circa 800 milioni di euro in nuove infrastrutture, rafforzando la rete e promuovendo lo sviluppo energetico. Un impegno strategico volto a garantire maggiore efficienza e sostenibilità nel sistema elettrico italiano, con importanti ricadute sul territorio e sui servizi per cittadini e imprese.

© Iltempo.it - Terna, entro il 2025 operative nuove infrastrutture per circa 800 milioni Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Entro il 2025 Terna prevede di avviare in esercizio infrastrutture di sviluppo per circa 800 milioni di euro. Il risultato registrato nell'anno conferma l'impegno della Società guidata da Giuseppina Di Foggia nel rafforzare sicurezza e resilienza della rete di trasmissione nazionale, a sostegno del percorso di transizione energetica del Paese. Dal 2023 il valore degli interventi consegnati alla piena operatività è di oltre 2 miliardi di euro. "Le opere di Terna entrate in esercizio dal 2023 ad oggi, per oltre due miliardi di euro di investimenti, rendono la trasmissione dell'energia più sicura e la rete più flessibile.

