Si chiude il progetto ‘Cesena città globale’ | al Verdi l’evento finale alla presenza di circa 350 studenti
Il teatro ‘Verdi’ di Cesena ha ospitato l’evento finale del progetto ‘Cesena città globale’, promosso in occasione della Giornata internazionale della solidarietà umana. L’iniziativa, che ha coinvolto circa 350 studenti delle scuole secondarie di primo grado, si è conclusa con un momento di riflessione e dialogo, evidenziando il ruolo dei giovani come costruttori di pace e cittadinanza globale.
In occasione della Giornata internazionale della solidarietà umana, si è svolto al teatro ‘Verdi’ di Cesena l’evento conclusivo del progetto ‘Cesena città globale: giovani costruttori di pace’, che da ottobre ad oggi ha visto come protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
