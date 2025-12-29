Si chiude il progetto ‘Cesena città globale’ | al Verdi l’evento finale alla presenza di circa 350 studenti

Il teatro ‘Verdi’ di Cesena ha ospitato l’evento finale del progetto ‘Cesena città globale’, promosso in occasione della Giornata internazionale della solidarietà umana. L’iniziativa, che ha coinvolto circa 350 studenti delle scuole secondarie di primo grado, si è conclusa con un momento di riflessione e dialogo, evidenziando il ruolo dei giovani come costruttori di pace e cittadinanza globale.

