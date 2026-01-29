Alla fine delle guerre la vera sconfitta risulterà l’Economia

Dopo anni di conflitti, molti esperti dicono che alla fine la vera sconfitta sarà l’economia. I mezzi di informazione continuano a concentrarsi sulla violenza, ma in realtà è il danno economico che rischia di colpire di più le nazioni coinvolte. La guerra, dicono, lascia dietro di sé distruzione e povertà, e spesso a pagarne il prezzo sono le persone comuni.

Sono ormai anni che i mezzi dell'informazione, nelle varie tipologie con cui mettono sotto osservazione quanto accade nel mondo, hanno preso atto che è la violenza, in tutte le sue espressioni, l'argomento che cattura in maniera predominante l'attenzione dell' umanità. Purtroppo quella piaga e molto contagiosa, per cui una schermaglia può trasformarsi in guerra vera e propria in un lasso di tempo più che ridotto. E i risultati si evidenziano a stretto giro: abbattutasi la polvere, l'entità del disastro che interessa il patrimonio pubblico e quello privato, dei vincitori come dei vinti, si mostra in tutta la sua tragica entità.

