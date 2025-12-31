Le tante guerre nel mondo dall' Ucraina a Gaza la vera sconfitta è la diplomazia

In un mondo segnato da conflitti come quelli in Ucraina e Gaza, la vera sfida resta la diplomazia. La storia ci insegna che, tra guerra e pace, il dialogo è lo strumento fondamentale per trovare soluzioni durature. Riconoscere l’importanza della diplomazia è il primo passo per costruire un futuro più stabile e pacifico, evitando che le tensioni si trasformino in conflitti irrisolvibili.

Guerra e pace. Sembra un viaggio subliminale nella macchina del tempo, per arrivare fino all’epopea napoleonica narrata da Tolstoj. E invece, quasi beffa della storia, è ancora cronaca del Terzo millennio, che vede protagonista un’umanità «impastata di bene e male», come vaticinava Nietzsche. Solo che il milione di morti in Ucraina e i 70 mila palestinesi massacrati a Gaza non sono argomento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Le tante guerre nel mondo dall'Ucraina a Gaza, la vera sconfitta è la diplomazia Leggi anche: La monarchia in America, e il mondo libero guidato dall’Europa e dall’Ucraina Leggi anche: Rami Malek: «Mi considero fortunato a poter raccontare verità importanti attraverso i miei personaggi. Stanno accadendo tante tragedie nel mondo. Non possiamo o non dovremmo girare la testa dall’altra parte» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il 2025 un anno nero per la pace, mai così tante guerre dal 1945; Caserta, centinaia di persone in marcia per la pace in Palestina: arriva il no a tutte le guerre; Natale 2025, Forte: “La guerra è il male assoluto, il bimbo ci svegli”; Leone XIV ricorda le tende di Gaza al freddo, i senza dimora e i giovani al fronte: «Russia e Ucraina dialoghino». Nel 2025 mai così tante guerre dall’inizio della Seconda guerra mondiale, l’inviato della BBC: “La Terza è già iniziata” - È in questo quadro che si chiude il 2025, un anno che, secondo uno dei più esperti osservatori dei c ... blitzquotidiano.it

Le tante guerre nel mondo dall'Ucraina a Gaza, la vera sconfitta è la diplomazia - Oggi il mondo è sicuramente più in crisi di ieri: il vecchio ordine planetario traballa sotto i colpi del multipolarismo ... msn.com

>>>ANSA/ Un anno nero per la pace, mai così tante guerre dal 1945 - In un editoriale pubblicato il 29 dicembre John Simpson, tra i più noti inviati di guerra e oggi a capo degli Affari Globali della Bbc, ha provato a riassumere quello che secondo diversi report è ... ansa.it

Il 2025 un anno nero per la pace, mai così tante guerre dal 1945. Non solo l'Ucraina e Gaza, nel 2025 il mondo è diventato una polveriera #ANSA - facebook.com facebook

Il 2025 un anno nero per la pace, mai così tante guerre dal 1945. Non solo l'Ucraina e Gaza, nel 2025 il mondo è diventato una polveriera #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.