Dalla Campania al Veneto la vera sconfitta delle Regionali è quella di Meloni

Lanotiziagiornale.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Puglia, Campania e Veneto. Con queste tre Regioni si è chiuso un lungo turno elettorale che si è protratto per mesi e ha visto chiamati ai seggi anche i cittadini di Marche e Val d’Aosta (il 28 settembre), della Calabria (5 ottobre) e della Toscana (12 ottobre). Le ultime tre Regioni erano considerate un po’ la prova del nove per la tenuta delle coalizioni e per i rapporti di forza fra gli alleati. Ma sul piatto della bilancia, vista dal punto di vista del centrodestra, la grande sconfitta di questa ultima tornata elettorale – Puglia e Campania sono andate al centrosinistra e il Veneto alle destre – è stata Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

dalla campania al veneto la vera sconfitta delle regionali 232 quella di meloni

© Lanotiziagiornale.it - Dalla Campania al Veneto, la vera sconfitta delle Regionali è quella di Meloni

Altri contenuti sullo stesso argomento

campania veneto vera sconfittaPuglia, Schlein a Bari per festeggiare la vittoria di Decaro nel comitato: «La vera sconfitta è Giorgia Meloni» - La segretaria del Pd: «sconfitta in Campania, in Puglia e pure in Veneto dove speravano di superare la Lega e non è andata così» ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

campania veneto vera sconfittaCirielli sconfitto in Campania, Giorgia Meloni: “Grazie lo stesso” - Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione. Da internapoli.it

campania veneto vera sconfittaCampania e Puglia restano al Centrosinistra, il Veneto al Centrodestra. Schlein, uniti si stravince. I complimenti ai neo governatori della premier Meloni - Crolla l'affluenza di 16,5 punti in Veneto, di 14 punti in Puglia e di 11 in Campania. Scrive rtl.it

Cerca Video su questo argomento: Campania Veneto Vera Sconfitta