Dalla Campania al Veneto la vera sconfitta delle Regionali è quella di Meloni
Puglia, Campania e Veneto. Con queste tre Regioni si è chiuso un lungo turno elettorale che si è protratto per mesi e ha visto chiamati ai seggi anche i cittadini di Marche e Val d’Aosta (il 28 settembre), della Calabria (5 ottobre) e della Toscana (12 ottobre). Le ultime tre Regioni erano considerate un po’ la prova del nove per la tenuta delle coalizioni e per i rapporti di forza fra gli alleati. Ma sul piatto della bilancia, vista dal punto di vista del centrodestra, la grande sconfitta di questa ultima tornata elettorale – Puglia e Campania sono andate al centrosinistra e il Veneto alle destre – è stata Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
