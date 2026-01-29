Alice Campello finisce sotto accusa per aver venduto su Vinted una camicia da uomo, che molti hanno interpretato come un gesto di cattivo gusto nei confronti dell’ex marito Alvaro Morata. Lei si difende, spiegando che quella camicia era sua e non aveva nulla di male nel metterla in vendita. La vicenda ha acceso i commenti degli utenti, che criticano l’influencer per aver forse cercato un modo facile per fare soldi con i vestiti dell’ex. Intanto, la Campello si sfoga, dicendo che le critiche sono ingiuste e che non c’è niente di personale

Alice Campello ha attirato critiche dopo aver messo in vendita su Vinted una camicia da uomo. Gli utenti di Instagram hanno puntato il dito contro l’influencer, accusandola di volersi sbarazzare (guadagnando soldi) dei vestiti dell’ormai ex marito Alvaro Morata. Come vi abbiamo raccontato, il calciatore e l’imprenditrice hanno avviato le pratiche per il divorzio. I due si erano separati nell’estate del 2024 ed erano tornati insieme nei primi mesi del 2025. Il rapporto, però, non si è ricucito e, a meno di un anno dal ricongiungimento, la storia è definitivamente terminata. La separazione tra Alice e Alvaro è stata riservata, senza annunci sui social o polemiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alice Campello accusata di vendere su Vinted i vestiti dell’ex Alvaro Morata. Lei replica: “La camicia era mia, che figura”

Approfondimenti su Alice Campello

La recente scelta di Alice Campello di vendere alcuni suoi vestiti ha alimentato i sospetti sulla fine della relazione con Alvaro Morata.

Alice Campello ha messo in vendita i vestiti di Alvaro Morata.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Alice Campello

Argomenti discussi: Alvaro Morata e Alice Campello non vivono più insieme: lui ha preso una nuova casa poco distante da quella in cui vive lei con i figli; Alice Campello e Alvaro Morata, la rottura è definitiva. Il retroscena: Avviate le pratiche del divorzio; Alice Campello vende i vestiti di Alvaro Morata: la vendetta in vista del divorzio; Alice Campello e Álvaro Morata, la minestra riscaldata non funziona: distanze, case separate e voci di divorzio.

Alice Campello vende i vestiti di Alvaro Morata: la vendetta in vista del divorzioOrmai ufficiale il divorzio tra Alvaro Morata e Alice Campello e c’è chi dice che lei abbia iniziato a mettere in vendita i vestiti dell’ex marito ... dilei.it

Alvaro Morata e Alice Campello, scoppia il caso: lei vende i suoi vestiti, poi arriva la veritàIl matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata potrebbe essere già finito: il gesto della donna confermerebbe le insistenti voci di rottura. Si vocifera da tempo di una separazione fra Alice Campello ... donnaglamour.it

Alice Campello affronta così l’annuncio del divorzio - facebook.com facebook

Alice Campello e Alvaro Morata stanno preparando le carte del divorzio x.com