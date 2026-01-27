La recente scelta di Alice Campello di vendere alcuni suoi vestiti ha alimentato i sospetti sulla fine della relazione con Alvaro Morata. Questa decisione, interpretata da alcuni come un segnale di rottura, ha suscitato interesse tra i media e i fan. Tuttavia, senza conferme ufficiali, si tratta di semplici supposizioni. La vicenda rimane oggetto di discussione e curiosità nell’ambiente dello spettacolo e delle celebrità.

L’ultimo gesto di Alice Campello sembra quasi confermare ciò che si dice ormai da tempo. Non ultime le news giunte dalla Spagna. Tra lei e Alvaro Morata la rottura sarebbe ormai cosa certa, sebbene entrambi pare si siano presi del tempo per comunicarlo apertamente. Un dettaglio emerso nelle ultime ore ha alimentato ancor di più i gossip, lasciando quindi intuire ai più che Alice Campello e Alvaro Morata sarebbero davvero sulla vita del non ritorno. Sta facendo molto parlare infatti la scelta da parte dell’influencer veneziana di mettere in vendita su una piattaforma online un capo d’abbigliamento del giocatore del Como. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - È davvero finita tra Alice Campello e Alvaro Morata? Un gesto di lei alimenta i gossip: “Sta vendendo i suoi vestiti”

Recenti indiscrezioni dalla Spagna indicano che Alice Campello e Alvaro Morata avrebbero avviato le procedure di divorzio.

