Alice Campello ha messo in vendita i vestiti di Alvaro Morata. La decisione arriva dopo che la coppia, già in crisi, ha deciso di separarsi di nuovo. Dopo un breve tentativo di ricucire il rapporto, Morata ha dichiarato che non ha funzionato e ora il divorzio sembra ormai certo. La vicenda sta attirando l’attenzione di chi segue da vicino la vita dei due.

Si erano separati per un po’, ma poi avevano deciso di riprovarci. La seconda possibilità “non ha funzionato” ha dichiarato lui poco tempo dopo e, oggi, il divorzio sembra ormai inevitabile. Finisce il lungo amore, e con esso il matrimonio, tra Alice Campello e Alvaro Morata. L’influencer e il calciatore resteranno legati dall’affetto per i figli ma, come in ogni rottura vip che si rispetti, non mancano le scaramucce. Pare infatti che Campello abbia iniziato a vendere su internet i vestiti del quasi ex marito. I vestiti di Alvaro Morata in vendita. È in uso tra le influencer più note mettere in vendita la grande quantità di abiti ricevuti in dono dai brand, quelli indossati per un paio di scatti e mai più. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alice Campello vende i vestiti di Alvaro Morata: la vendetta in vista del divorzio

Approfondimenti su Alice Campello

Alice Campello e Alvaro Morata annunciano la fine del loro matrimonio dopo dieci anni di vita condivisa e la nascita di una famiglia.

Alice Campello e Alvaro Morata sono al centro di recenti indiscrezioni riguardanti una possibile separazione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Alice Campello

Argomenti discussi: La stampa spagnola su Alice Campello e Álvaro Morata: Lui vive in un'altra casa; Alice Campello e Alvaro Morata, secondo la stampa spagnola lui vivrebbe in un'altra casa; Alice Campello e Alvaro Morata hanno avviato le pratiche per il divorzio: i retroscena dalla Spagna; Alice Campello e Alvaro Morata: ipotesi divorzio, tutte le news sulla coppia.

Alvaro Morata e Alice Campello, scoppia il caso: lei vende i suoi vestiti, poi arriva la veritàIl matrimonio di Alice Campello e Alvaro Morata potrebbe essere già finito: il gesto della donna confermerebbe le insistenti voci di rottura. Si vocifera da tempo di una separazione fra Alice Campello ... donnaglamour.it

Alice Campello vende i vestiti di Alvaro Morata: la vendetta in vista del divorzioOrmai ufficiale il divorzio tra Alvaro Morata e Alice Campello e c’è chi dice che lei abbia iniziato a mettere in vendita i vestiti dell’ex marito ... dilei.it

Alice Campello affronta così l’annuncio del divorzio facebook

Alvaro #Morata e Alice #Campello hanno deciso di separarsi: i due stanno preparando le carte per la separazione, cercando di gestire la situazione nel rispetto dei quattro figli. La decisione sarebbe stata presa per chiarezza e serenità x.com