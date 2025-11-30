Il Coni premia i campioni Tutte le benemerenze a tenici atleti e società | Emozione e orgoglio

Una Sala Maggiore gremita ha fatto da cornice alla giornata organizzata dal Coni Pistoia per celebrare le eccellenze del territorio. Un appuntamento annuale, divenuto ormai una piacevole consuetudine e che rappresenta una vetrina per molti giovani atleti in rampa di lancio. A tirare le fila organizzative è stato Andrea Capecchi, presidente della sezione provinciale del Coni, che è stato accompagnato da Patrizia Pieri, rappresentante del Coni Regionale, da Francesca Bardelli, presidente dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, e da Alessandro Sabella, assessore alla promozione sportiva del Comune di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it