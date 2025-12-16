Commercio a Natale | a Lanciano il Comune premia la vetrina più bella

L'amministrazione comunale di Lanciano ha lanciato il concorso “Natale 2025: la vetrina più bella”, invitando i commercianti e gli esercenti del territorio a decorare con creatività le proprie vetrine. L'iniziativa mira a valorizzare il centro storico e a rendere il periodo natalizio ancora più suggestivo, premiando le vetrine più originali e affascinanti.

L'amministrazione comunale di Lanciano ha indetto il concorso a tema "Natale 2025: la vetrina più bella", rivolto ai titolari delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi dotati di vetrina operanti nel territorio del Comune di Lanciano.

LANCIANO: SI ACCENDE IL NATALE, OLTRE 60EVENTI. IL 3 GENNAIO RIAPRE IL TEATRO FENAROLI - 2026”, presentato stamattina in conferenza stampa dall’Amministrazione comunale presso il Salone d’ ... abruzzoweb.it

