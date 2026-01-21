Nuova evoluzione nel caso Signorini-Corona: anche Alessandro Piscopo, ex agente di Antonio Medugno, è stato iscritto nel registro degli indagati. La decisione si basa sulle dichiarazioni rese dal modello, che hanno portato a un approfondimento delle indagini. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione, evidenziando l’importanza di chiarire i fatti e le eventuali responsabilità coinvolte.

Alessandro Piscopo, ex agente di Antonio Medugno, finisce tra gli indagati dopo le dichiarazioni del modello. La Procura di Milano segue da vicino il caso che coinvolge Signorini e Corona Le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo e la sua intervista ad Antonio Medugno, continuano ad essere al centro dell'attenzione della Procura della Repubblica di Milano. L'ultimo indagato in ordine di tempo, dopo le accuse del podcaster è Alessandro Piscopo, manager di Medugno quando il modello ha partecipato al Grande Fratello Vip. Antonio Medugno: "Il mio manager mi spinse verso Signorini" Secondo Medugno, Piscopo lo avrebbe convinto a frequentare Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Caso Signorini-Corona, nuova svolta: indagato anche Piscopo, ex agente di Antonio Medugno

Caso Signorini: dopo la denuncia di Antonio Medugno, indagato anche l’ex manager Alessandro PiscopoIn seguito alla denuncia di Antonio Medugno contro Alfonso Signorini, le autorità hanno avviato un’indagine.

Leggi anche: Caso Signorini, Alessandro Piscopo su Antonio Medugno: “Adulto consapevole e responsabile delle sue scelte”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Caso Signorini, Fabrizio Corona e il retroscena sul rapporto con Alfonso: A me serviva lui e a lui servivo io; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Dal caso Signorini alla serie Netflix: il nuovo regno di Fabrizio Corona; Corona rivela: Nuova denuncia contro Signorini nel caso molestie.

Caso Signorini, Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce: chiesto lo stop ai socialL'azienda ha anche chiesto al Dda di vietare l'uso dei social e di altre piattaforme web all'ex paparazzo, in modo che non possa più diffondere altro materiale. libero.it

Caso Signorini, Mediaset denuncia Corona: gli si vieti uso dei socialMediaset e Alfonso Signorini hanno chiesto alla Direzione distrettuale antimafia di Milano di attivarsi per chiedere una misura di prevenzione a carico di ... msn.com

L'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi ha fatto istanza alla Dda perché inibisca l'uso dei social all'ex paparazzo. Lo scontro dopo le puntate sul caso Signorini - facebook.com facebook

Caso Signorini, cosa ha detto Antonio Medugno ai pubblici ministeri x.com