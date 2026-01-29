alcuni puntini sulle i

Questa settimana abbiamo visto come i sovranisti si sono mossi intorno a Trump, mentre la propaganda sui referendum continua a riempire le discussioni pubbliche. Ripercorriamo alcune delle storie più recenti per capire meglio cosa sta succedendo e chiarire alcuni punti ancora confusi.

In questa puntata rimettiamo in fila alcune storie degli ultimi giorni – cosa fanno i sovranisti con Trump, la propaganda sui referendum e non solo – per capirle meglio e toglierci qualche sassolino. In questa puntata rimettiamo in fila alcune storie che sono passate davanti ai nostri occhi negli ultimi giorni, per provare a capirle meglio, impararne qualcosa e farci un’idea. Parliamo della Groenlandia, di Donald Trump e di cosa è successo quando l’Europa ha detto qualcosa di diverso dal solito. Parliamo di morti dimenticati e di silenzi imbarazzanti. Parliamo di una bizzarra scelta diplomatica e di cosa rivela del nostro rapporto con la giustizia, e poi di referendum, social media, fact-checking e libertà di espressione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

