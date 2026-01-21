Il prosciutto cotto è cancerogeno? Berrino mette i puntini sulle ‘i’ | Il problema principale sono nitriti e nitrati I salumi vanno sempre accompagnati da tante verdure

Il dibattito sulla sicurezza del prosciutto cotto riguarda da tempo nitriti e nitrati presenti nei salumi. Berrino sottolinea l’importanza di consumarli con abbondanti verdure, per ridurre i rischi. Non si tratta di una novità, ma di un tema che periodicamente torna a essere al centro dell’attenzione, evidenziando la necessità di un consumo consapevole e equilibrato.

Non è una scoperta, è un déjà-vu. Eppure, in questi giorni sta circolando come una fatto di estrema attualità. Parliamo in particolare del prosciutto cotto, associato a un aumento del rischio di tumore: un dato che circola da oltre dieci anni nelle valutazioni dello IARC di Lione – massima autorità in materia di studio degli agenti cancerogeni che fa parte dell ’OMS – che classifica gli insaccati nel gruppo 1, ossia cancerogeni certi. Rilanciare questa notizia come se fosse una rivelazione dell’ultima ora serve più a fare traffico che informazione. Ma vale comunque la pena rimettere i puntini sulle “i”, perché la memoria mediatica è corta e la confusione, quando si parla di carne, è sempre dietro l’angolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Salumi come il fumo: perché l’OMS considera anche il prosciutto cotto un cancerogeno di Gruppo 1Nel 2015, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato i salumi, tra cui il prosciutto cotto, come cancerogeni di Gruppo 1, la categoria che include anche tabacco e amianto.

Prosciutto cotto cancerogeno, cosa c’è di veroRecenti studi evidenziano una possibile correlazione tra alcuni conservanti degli alimenti trasformati, come il prosciutto cotto, e un aumento del rischio di cancro.

