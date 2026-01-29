Burnout termine generico e ambiguo | occorrono diagnosi mediche Mettiamo i puntini sulle i

Nei prossimi giorni, il Ministero dell’Istruzione insedierà una commissione di esperti per monitorare e prevenire il burnout tra insegnanti e studenti. L’obiettivo è chiarire cosa significa realmente questa condizione e come riconoscerla, visto che il termine è spesso usato in modo generico e ambiguo. La commissione dovrà fare il punto sulle diagnosi mediche e individuare strumenti concreti per affrontare il problema, che ormai preoccupa molte scuole italiane.

A breve il MIM insedierà una commissione di esperti (altrimenti definita osservatorio) per monitorare e prevenire il burnout nella scuola. Prima che ciò accada, è bene mettere i puntini sulle "i". In molti parlano di burnout senza cognizione di causa e facendo dello stesso un cestino dei rifiuti in cui buttare ogni sorta di malessere professionale. Capita sovente di sentire associazioni professionali di DS, Dsga, ATA, sostenere che la categoria di appartenenza è soggetta a burnout, alla stessa stregua dei docenti. Le cose non stanno proprio così, infatti il termine burnout venne coniato, per la prima volta, nel 1975 dallo psicologo Freudenberg, con riferimento esclusivo alle "professioni di aiuto" (helping-profession o care-givers).

