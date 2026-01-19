Alatri Stasera parliamo di musica… a modo mio Tracce di romanticismo

Prosegue la rassegna musicale “Stasera parliamo di musica. a modo mio” con un nuovo appuntamento da non perdere “Tracce di romanticismo” a cura di Antonio D’Antò Appuntamento sabato 24 gennaio alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” – Sala Conferenze Carlo Costantini Ingresso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Alatri, "Stasera parliamo di musica… a modo mio-Ho fatto tredici", duo pianistico

Il 10 gennaio alle 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Alatri, torna l’appuntamento “Stasera parliamo di musica… a modo mio”. In questa occasione, il duo pianistico composto da Paola Vittori e Antonio D’Antò presenta “Ho fatto tredici”, un concerto che offre un’introduzione alla musica attraverso interpretazioni classiche e moderne. Un momento di ascolto e condivisione dedicato agli appassionati e a chi desidera avvicinarsi al mondo musicale.

